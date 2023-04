Loin, très loin dans les marges galactiques : New Europe, minuscule colonie française perdue au coeur de l'espace profond, coule des jours paisibles. Jusqu'à ce que les Alérions, une race extraterrestre résolue à contenir l'essaimage humain, ne s'empare de la planète et décime sa population. Sur Terre, la Fédération mondiale est pétrifiée. De peur d'un embrasement général, et malgré l'insistance de la France, la Fédération paraît résolue à laisser faire. Or, il semble bien qu'il y ait des survivants sur New Europe... Pour Gunnar Heim, ancien commandant de marine devenu capitaine d'industrie, c'est tout bonnement inacceptable. Si les gouvernements terriens refusent de prendre leur responsabilité, qu'à cela ne tienne, lui prendra la sienne. Quitte à se faire... corsaire de l'espace ! Poul Anderson (1926-2001) est un des monstres sacrés de la science-fiction américaine. Sept fois lauréat du prestigieux prix Hugo, trois fois du Nebula, il est l'auteur de près de deux cents ouvrages, dont certains des plus grands classiques du genre. Ici proposé en volume pour la première fois, dans une édition supervisée par Pierre-Paul Durastanti et commentée par Jean-Daniel Brèque, Corsaire de l'espace, lauréat du prix Prometheus, démontre une fois encore l'extraordinaire talent de raconteur d'histoires de l'auteur de La Patrouille du temps et Tau Zéro.