Rétro Lazer N° 16

La Pop-Culture a enfin son Mook trimestriel ! Cinéma, bandes-dessinées, séries télévisées, jeux vidéo, jouets, super-héros, figurines, comics... Tous les principaux pans de la culture Geek analysés par des spécialistes de renom. Toutes les légendes de la Pop-Culture sont dans Rétro Lazer ! Outre les sujets les plus variés sur la pop culture, le lecteur pourra retrouver les rubriques habituelles sur les jouets, les jeux rétro, les figurnies Mash Up surréalistes (comme les croisements épiques entre les personnages de Toys Story et ceux de Star Wars ! ), les vieilles séries, les nanars oubliés... Au programme de ce numéro 16, entres autres : - Les Kaijus de l'ombre. - Mashup Story : Bat-R2. - Tim Burton, un réalisateur aux mains d'argent. - Le poster ciné culte : Pulp Fiction. - L'escadron suprême : Supermensch. - Kenji Eno, anticonformisme et jeux vidéo. - Il était une fois la vie. - Lionel Leroy, un chanteur unique. - Le Magnifique : Bob Saint-Clar, l'espion à abattre. - Chez moi du futur : Disney Club vacances. - Sex Pistols : La grande escroquerie du Rock'N'Roll. - Mashup Story : Liberty Boy. - Nanar Wars : Jungle Love. - Rencontre avec Mélaka. - Mémoire en cartoon : Diplodo. - Subway, partie 1 : Entre détours et profondeurs. - Les Animaux du Bois de Quat'Sous ont trente ans. - Pinot simple flic : Poulet à la française. - Mate mon matos : Pocket Agfa 2008. - Silent Hill : Le Twin Peaks du survival horror. - Bubblegum Crisis : Partie 2.