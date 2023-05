Minorité transnationale répartie aux quatre coins de la planète, les Rroms font régulièrement la une de l'actualité en raison de la stigmatisation dont ils sont victimes. Cependant, au-delà de leur apport culturel, parfois réduit à un folklore, ils sont mal connus. Cet ouvrage sous forme de dictionnaire permet de découvrir, à travers son histoire, sa culture, ses figures les plus marquantes, l'histoire de ce peuple sans Etat qui revendique une existence et des droits. Si l'histoire de la nation rrom reste largement à écrire, cet ouvrage s'attache à présenter certaines de ses nombreuses figures marquantes : artistes, écrivains, poètes, sportifs, résistants... L'histoire de ce peuple est également déclinée par pays et par thème. Ses pratiques culturelles font l'objet de nombreuses entrées, particulièrement dans les domaines de la musique, du cinéma mais aussi de la peinture. Les formes de stigmatisation que connaissent les Rroms sont également traitées, notamment au niveau européen. Un lourd héritage historique tragique sur lequel ce Dictionnaire revient. Peu connues, les associations rroms sont largement décrites, et notamment leur coordination au niveau international. Leur histoire et leurs animateurs sont ici présentés mais aussi leurs d­ébats. L'ensemble, d'une lecture agréable, permet également de découvrir des aspects inattendus de la communauté rrom. L'ouvrage est composé de deux parties et comporte quelque 300 notices. La première partie est consacrée aux notions, aux événements ou aux lieux ? : "Afghanistan", "Caravane", "Flamenco", "Gadjo", "Gitan", "Nation", "Rrobia" (esclavage), "Samudaripen" (génocide), "Sédentarisation", "Ukraine", "Zygeuner", etc. La seconde est composée de notices biographiques de personnalités rroms, connues et moins connues du grand public. Ce Dictionnaire du peuple rrom est l'aboutissement d'un long travail de recherche mené par l'autrice depuis de nombreuses années au cours desquelles elle a tissé de nombreux liens avec cette communauté et ses associations.