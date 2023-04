Le grand retour de Frederic Mitterrand d'Etoiles et toiles, le grand conteur des destins hollywoodiens. Brad Pitt raconté par Frédéric Mitterand. Le conteur, fan de cinéma, dit son admiration pour ce "petit gars du Missouri qui débarque à Hollywood au milieu des années quatre-vingt avec trois cent dollars en poche et qui deviendra la plus grande star de sa génération'. L'ancien animateur d'Etoiles et Toiles déroule, avec sa verve légendaire les débuts méconnus de Brad Pitt. "Il a grandi dans une famille unie et très croyante, il traîne un fort accent du Middle West, il aimerait faire du cinéma depuis qu'il a vu Robert Redford, Paul Newman et Jack Nicholson au drive-in de son patelin, mais il ne connait personne. Il survit difficilement en faisant des petits boulots : déménageur, chauffeur d'une troupe de strip-teaseuses, déguisé en poulet à la porte d'un restaurant. Mais il est aussi très beau gosse, sympathique et charmeur, et il ne se décourage jamais'.