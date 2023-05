Grands marins. De Cartier à Charcot, la saga des explorateurs français

Grâce à leur audace et leur esprit de découverte, la science, la cartographie et le rêve d'aventure ont progressé au cours des siècles. Voici les portraits fascinants de sept grands marins qui ont fait rayonner la France sur les mers du XVIe au XXesiècle. Sans Jacques Cartier, "le découvreur du Canada" , Samuel Champlain n'aurait jamais fondé le rêve d'une Amérique française. Bougainville est célèbre pour son premier tour du monde mais qui se souvient de Bellot, aventurier de l'extrême, véritable héros outre-Manche qui fit entrer notre pays dans la grande histoire de l'exploration arctique ? On doit à Dumont d'Urville la terre Adélie. Ce naturaliste intrépide retrouva les vestiges d'une des deux frégates de Lapérouse à Vanikoro. Enfin, la connaissance de la péninsule Antarctique et du Groenland doivent beaucoup à Jean-Baptiste Charcot, surnommé par les Anglais "Polar Gentleman" . Du golfe du Saint-Laurent au passage du Nord-Ouest, du Chili à l'île de Pâques, de l'Alaska au Kamtchatka ou les îles Samoa, cet ouvrage écrit par trois spécialistes est un bel appel du large et une invitation aux heures héroïques des grandes expéditions françaises.