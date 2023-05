Livres scintillants. Princesses. Habille-moi de stickers et de paillettes

Bienvenue au royaume des princesses ! Perle et ses amies n'attendent que toi pour embellir leurs tenues et coiffures avec les merveilleux atours que tu choisiras parmi une foule de stickers. Bals masqués à la cour, pique-niques dans la forêt enchantée, pyjama party... A toi de décider ce que vont revêtir ces demoiselles ! Tu as l'embarras du choix parmi plus de 250 stickers pour sélectionner robes et bijoux. Tu pourras aussi les accompagner de petits animaux, de fleurs et de décorations pleines de strass et paillettes, pour rendre leur univers encore plus magique !