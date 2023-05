Lucienne et Hamid . L’extraordinaire histoire d’amour entre une jeune Belge et Le Grand Poète ottoman

Lucienne, c'est l'histoire d'une incroyable jeune femme belge tombée éperdument amoureuse du vieil ambassadeur et poète ottoman Abdülhak Hamid Tarhan à Bruxelles il y a 110 ans, printemps 1912. L'un est le plus grand poète de la littérature turque, l'autre est étudiante à l'université de Bruxelles. Abdülhak Hamid a soixante ans ; Lucienne dix-huit... Le monde est sur le point d'entrer en guerre totale. De Bruxelles à Londres, de Vienne à Budapest, de Venise à Istanbul lors de l'effondrement du palais ottoman, ils ont entretenu une relation gravée dans l'histoire mais oubliée au fil du temps. Ils ont côtoyé les plus puissants : le président Atatürk a dansé avec Lucienne, le poète turc, Tevfik Fikret, lui a donné des cours de littérature, Ismet Ä°nönü, successeur d'Atatürk, jouait aux échecs chez eux, le poète Nâzım Hikmet mangeait à leur table... L'histoire d'amour entre Lucienne et son poète sert de décor à tous ses personnages puissants de l'époque et d'autres encore. Ce témoignage unique qui pour le moment n'existe qu'en turc, nous le devons au travail minutieux du journaliste turc Can Dündar. En racontant Lucienne, il souhaite lui rendre un vibrant hommage et surtout la rappeler à la mémoire de la Belgique qu'elle a aimée.