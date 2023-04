Revue du crieur N° 22

Les enjeux liés aux luttes menées par les personnes trans' sont une parfaite illustration du fait que la visibilité ne suffit pas et qu'elle peut même parfois se révéler préjudiciable. En effet, depuis quelques mois, la presse, la télévision, la radio s'agitent dès qu'une actualité touche de près ou de loin à la transidentité. Actuellement, les voix des trans' sont encore trop souvent couvertes par les discours cis', lesquels tendent également à délégitimer les savoirs produits par et pour des trans'. Il est grand temps de retourner la lunette : au lieu de scruter les personnes trans' - leur transition -, il est urgent de les lire et de les écouter. Ces expériences-là ont certes des choses à apprendre aux personnes cis' : bien sûr que l'on comprend mieux ce qu'est le genre face à des personnes qui ont fait l'expérience de quitter celui qui leur a été assigné à la naissance, bien sûr que cela rend plus insupportable encore la rigidité des normes de genre, binaires et arbitraires jusqu'à l'absurde. Mais au-delà de ce que les cis' peuvent apprendre des trans' pour mieux se comprendre elles-mêmes et eux-mêmes, au-delà de cette lecture instrumentale, il s'agit désormais de laisser les marges parler. Il s'agit de se concentrer sur les luttes sociales, les revendications portées par les personnes trans' et les associations, de défendre les conditions matérielles d'existence des trans', de lutter contre les nombreuses discriminations qui pèsent encore sur elles et eux, y compris contre celles qui limitent drastiquement leur accès aux positions permettant de produire légitimement du savoir, il s'agit de les laisser libres de définir leurs cadres de pensée et la manière dont ils, elles, iels souhaitent parler ou pas de leurs parcours. De les laisser, enfin, écrire leur histoire.