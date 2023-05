Le Printemps d'Antonia

Dans une grosse ferme de montagne naît Antonia, fille du " maître " Jean Raynaud et d'Eugénie. Autour d'elle et de sa famille, le hameau mène une vie paisible, mais cependant rude. Au fil des saisons, des travaux de la ferme, des traditions et des coutumes, la fillette devient peu à peu une jeune femme et doit un jour quitter les siens... L'écriture de ce texte est fluide et pleine de délicatesse dans ses descriptions.