Monténégro et Dubrovnik

Le guide idéal pour voir l'essentiel et vivre le meilleur Prêt(e) pour découvrir le Monténégro ? Bouches de Kotor, lac de Skadar, côte adriatique, monastère d'Ostrog, ne manquez aucune pépite de la région. Plongez dans nos pages "Incontournables" et "Itinéraires" pour organiser votre séjour. Vous êtes plutôt mordu de randonnées ou accro aux parcs naturels ? Amateur de vestiges romains ou de palais du XIXe s. ? Vous voulez faire du rafting ? Vous voyagez en famille ou en amoureux ? Pour une personnalisation totale de votre séjour, cap sur nos pages "En voilà des idées ! ". Et entre les visites ? Piochez dans nos "Carnets d'adresses" pour goûter aux spécialités montagnardes, vous régaler avec les fromages et les charcuteries du village de Njeguši, tester le rakija, l'eau de vie nationale... Envie de sortir des sentiers battus ? Retrouvez les figures locales de nos "Rendez-vous"... et testez leurs adresses coups de coeur. NOTRE AUTEURE Dragana Mustur, notre correspondante locale, travaille sur place comme consultante en tourisme