Mobilités et migrations, repenser l'approche systémique à l'heure de la mondialisation

Dans un monde toujours plus interconnecté et internationalisé, jamais les mobilités des personnes n'ont été aussi nombreuses, qu'elles soient choisies et préparées ou, au contraire, précipitées. Quel que soit le contexte dans lequel le voyage migratoire s'est effectué et les conditions d'arrivée dans le pays "d'accueil" , toutes les personnes portent en elles une histoire et une culture qu'il est important de comprendre et de valoriser. Ce livre invite le lecteur à penser la diversité culturelle comme un espace dynamique et créatif. Il montre comment les différences culturelles sont des ressources précieuses sur lesquelles les thérapeutes peuvent s'appuyer pour comprendre les patients et les aider à composer une identité transculturelle. Maria Borcsa et Ivy Daure abordent ainsi des sujets nouveaux et inattendus pour explorer la clinique de la mobilité et de la migration et permettre à l'approche systémique actuelle d'être en phase avec la réalité de notre monde globalisé. Les nombreux cas cliniques présentés : thérapie de couple, thérapie familiale, relations parents-enfants, parents en exil, couples mixtes, travail intergénérationnel de mémoire, rôle des technologies de l'information... permettront à l'ensemble des professionnels concernés par les questions d'interculturalité de nourrir et d'enrichir leurs pratiques professionnelles.