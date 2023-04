Oeuvres complètes

Thérèse de Liseux, que sa biographie : Histoire d'une âme a fait connaître dans le monde comme une des figures mystiques les plus importantes de son époque, a développé la spiritualité de la " petite voie " qui cherche la sainteté dans les actions quotidiennes. Cette jeune fille, née à Alençon et morte très jeune, à 24 ans, entrée comme postulante au Carmel de Lisieux à tout juste quinze ans avant de faire sa profession religieuse à dix-sept ans, nous a laissé son autobiographie spirituelle. Rédigée à la demande de sa soeur Pauline, élue prieure du Carmel sous le nom de mère Agnès, l'Histoire d'une âme a marqué des générations de par le monde. Dans ce texte Thérèse exprime sa spiritualité, cette " une petite voie bien droite, bien courte " comme elle la caractérise, dans laquelle il s'agit essentiellement de s'abandonner à la miséricorde et à l'amour de Dieu Une réactualisation de l'Edition courante, augmentée des Manuscrits autobiographiques de l'Histoire d'une âme (texte critique de la Nouvelle Edition du Centenaire), accompagnée des lettres de Thérèse, de ses poésies, de ses huit récréations théâtrales pieuses, de ses prières et de ses derniers entretiens avec ses soeurs qui témoignent de ce que furent la souffrance de sa fin de vie, mais aussi l'amour et la profonde espérance qui l'animaient.