Les animaux

Bienvenue dans le monde des animaux rigolos ! Voici un livre à la découpe originale pour dessiner, jouer, inventer et s'amuser à l'infini grâce au feutre effaçable ! Grâce au feutre effaçable, les enfants vont jouer, dessiner, inventer et s'amuser dans ce livre aux pages silhouettées dévoilant toute une ribambelle d'animaux rigolos. Des consignes invitent les petits à s'excercer, à créer, à effacer et recommencer les activités... à l'infini grâce à l'embout pour effacer !