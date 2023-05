Guérir l'impossible. Une philosophie pour transformer nos souffrances en force

Toutes les clefs pour transformer ses souffrances en forces ! Dans un monde en constante évolution, où les incertitudes et les défis sont de plus en plus nombreux, la résilience est devenue une compétence vitale pour affronter les difficultés de la vie quotidienne. Les philosophes se concentraient déjà dans l'antiquité sur des questions pas si différentes de celles d'aujourd'hui " Comment gérer ma colère ? ", " Quelle est la meilleure façon d'atteindre la paix et le bonheur ? ", " Comment faire face aux situations difficiles et délicates auxquelles je suis confronté ? ". Ces questions étaient bien plus qu'importantes à leurs yeux car leurs réponses étaient une porte ouverte vers un monde meilleur. Dans ce livre, nous explorons comment la philosophie peut nous aider à développer notre résilience et à naviguer dans un monde en constante mutation. En explorant les 20 fondements essentiels à la vie grâce aux idées des plus grands philosophes tels que Epictète, Spinoza, Marc Aurèle, Sénèque ou encore Socrate, nous verrons comment la philosophie peut nous aider à surmonter les obstacles et à trouver notre propre voie dans la vie. En passant par la psychologie de la résilience, la science et sagesse des traumatismes et enfin terminer par une vision plus spirituelle de notre être. Ce livre est un guide pratique et unique en son genre pour tous ceux qui cherchent à renforcer leur résilience et à vivre de manière plus consciente et épanouissante. Dans cet ouvrage, Christophe Laquieze nous donne tous les clefs pour réussir à transformer ses souffrances et traumatismes en forces afin d'avance sereinement sur notre chemin de vie.