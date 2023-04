Les voyages ne m'aiment pas. Aventures d'un anti-aventurier, le retour

Comment s'émerveiller d'une décharge à ciel ouvert sur l'île de Lanzarote ? Comment esquiver les assauts amoureux d'un marin libidineux quand on fait une croisière sur le Nil ? Comment se perdre dans une forêt estonienne et, contre toute attente, en ressortir vivant ? Comment se faire des amis en Argentine quand on n'aime ni la viande ni le foot ? Toujours avec une bonne dose d'humour et un brin de nostalgie, l'intrépide Bruno Léandri revient une nouvelle fois sur ses souvenirs, traumatismes, ricanements, et autres stupéfactions de voyages... Baroudeur malgré lui et véritable anti-aventurier à ses heures perdues, Bruno Léandri est l'un des membres historiques du mensuel Fluide Glacial où il a officié pendant près de quarante ans. Après J'aime pas les voyages, Les voyages ne m'aiment pas est son second récit de voyage publié aux Editions du Trésor.