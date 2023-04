Bigoudis et petites enquêtes Tome 3 : Panique à la noce. Léopoldine Courtecuisse démêle l'enquête

Lors du mariage de son ex et de sa soeur, " Tonton Biftons ", l'oncle richissime de la famille, s'écroule. Mort naturelle ou... meurtre ? Forte de deux enquêtes brillamment menées, Léopoldine Courtecuisse reprend du service, en défiant le lieutenant de gendarmerie Quentin Delval. Qui résoudra le premier ce nouveau meurtre ? Le banquet va décoiffer avec Léopoldine Courtecuisse Léopoldine Courtecuisse, coiffeuse dans la petite bourgade alsacienne de Wahlbourg, est mère de deux adolescents intenables et divorcée de leur père qui l'a quittée pour sa jeune soeur, la préférée de ses parents. Elle s'apprête à vivre l'un des pires moments de sa vie : le mariage de son ex et de sa soeur. Par chance, elle peut compter sur le soutien du lieutenant Quentin Delval, avec qui elle a résolu deux enquêtes et forgé une solide amitié. Mais la noce la plus attendue de la région tourne au drame : les invités ont sombré dans une crise de délirium et de vomissements. Quentin a passé sa soirée à en draguer une autre. Et, cerise sur la pièce montée, " Tonton Biftons ", l'oncle riche de la famille, est décédé au cours de la réception. Mort naturelle ou... meurtre ? Une nouvelle enquête s'ouvre ! Hélas, Léopoldine refuse de travailler avec Quentin car elle se sent trahie. Elle va donc monter son propre club d'enquêtrices et défier le lieutenant sur son terrain. Les jeux sont ouverts et tous les coups permis : qui de Léopoldine ou de Quentin remportera la course à l'identification du meurtrier ?