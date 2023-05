Les 50 plus beaux voyages de Lonely Planet

A l'occasion des 50 ans de Lonely Planet, la marque emblématique de guides de voyage publie un recueil de 50 récits qui sont autant d'invitation à partir. En cargo à travers l'Atlantique, à pied de la source à l'embouchure de la Loire, en train de la Tanzanie au Malawi, à vélo de Lyon à Oulan-Bator, immergé dans la forêt amazonienne ou perché au sommet des Andes, sur les pas d'Hemingway à Cuba ou sur ceux des Eléphants au Botswana, à travers les Dolomites par les via ferrata, en voiture entre les lochs et les glens écossais, aux Canaries en mode surf ou aux Etats-Unis en mode vanlifer, en famille dans les trains thaïlandais, ces 50 itinéraires et expériences donneront des envies de voyage à tous les lecteurs. Illustré de nombreuses photos, dans une maquette soignée, ce livre inspirant donne aussi aux lecteurs les clés pour effectuer leur propre découverte de chaque destination.