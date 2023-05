Apéritifs maison. A grignoter et à siroter

Amuse-gueules, tartinades, tapas, gâteaux apéritifs, vins aromatisés... La simplicité et la convivialité en 40 recettes pour surprendre vos invités, à réaliser en un tour de main ! Des dips aux artichauts à l'anchoïade en passant par le caviar poivron-noisette et les palmiers au chorizo, autant d'ingrédients sains et naturels qui accompagneront à merveille votre sangria maison ou crème de cassis du jardin... Fini les traditionnelles chips et biscuits trop salés, réinventez vos apéritifs pour le bonheur de partager ! LES POINTS FORTS ⢠Une quarantaine de recettes, à boire et à picorer ⢠Des recettes particulièrement faciles à préparer : souvent il suffit de mélanger ou mixer ! ⢠Gâteaux apéritifs, recettes à tartiner (dip, houmous, rillettes, pâtés végétaux...) et autres amuse-gueules à grignoter + une dizaine de boissons à préparer soi-même ⢠Illustré de photos de recettes et de gravures anciennes, comme toute la collection SOMMAIRE PROVISOIRE Vin au basilic Petits gâteaux au parmesan Anchoïade Crème de cassis Pâté de fèves à la menthe Vin façon amaretto Croquettes au jambon Serrano Craquants au sésame Sablés au thym Vin à la pêche Tartinade de ciboulette et noix Amuse-gueules de céleri au roquefort Pois chiches croustillants Vin de noix Dip de pois cassés Palmiers au chorizo Sablés au bleu d'Auvergne et aux noix Vin de mandarine Cookies aux olives Grissinis Serpentins feuilletés aux légumes Balles de formage aux pistaches Mélange de fruits secs caramélisés aux épices Sablés au thym Dip aux artichauts Mini-muffins aux fines herbes Houmous au potimarron et à la sauge Brochettes colorées Vin aux coings de Mireille Rillettes de betterave Etoiles feuilletées au fromage Chips de patate douce Sablés au parmesan et aux graines de pavot Tortilla espagnole Pâté végétal aux champignons Billes de fromage et raisins Houmous Caviar de poivrons grillés et noisettes Tartinade de courge butternut et beurre de cacahuète Rillettes de sardines Liqueur de verveine citronnée