Les Palais vénitiens nous fait entrer, au-delà du tourisme et des apparences, dans l'intimité des familles patriciennes de la République Sérénissime. Qui n'a rêvé devant les somptueuses façades des palais du Rialto et du Grand Canal ? Réputé dans le monde entier pour ses ouvrages sur la Sérénissime, Alvise Zorzi, l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire de Venise, fait revivre les sept siècles où s'épanouirent tant d'édifices uniques. Sans rompre le charme et le mystère des lieux, il analyse l'architecture de ces palais singuliers et retrace l'histoire brillante des personnages du partiarcat vénitien, les propriétaires de ces demeures. Les heures glorieuses des Corner, des Barbarigo, des Pisani, des Loredan, des Foscari et de tant d'autres revivent sous les yeux éblouis du lecteur. Les armoiries de chacune de ces grandes familles font d'autre part l'objet d'une étude approfondie. Quant aux 949 photographies, elles sont l'oeuvre de Paolo Marton qui confirme ici son immense talent de photographe d'art et d'architecture. Il révèle les détails les plus infimes des appartements princiers, s'attarde sur les arcades des blacons, flâne à la croisée des ruelles et des campielli... Les Palais vénitiens reste l'ouvrage de référence sur un sujet particulièrement attrayant.