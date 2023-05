Déconnexion

Dans un futur proche, cinq jeunes chercheurs en intelligence artificielle lancent un mouvement de résistance pour contrer les dérives d'internet qui menacent toujours davantage la liberté et l'intégrité psychique des êtres humains. Ce mouvement, dit " DéconnexionA ", connaît un succès fulgurant : des millions d'internautes du monde entier s'engagent à se déconnecter à la fin d'un décompte de 100 jours. A travers le monde, une course contre la montre s'engage : les gouvernements et les grandes entreprises technologiques vont tenter, par tous les moyens, d'empêcher la fin possible d'internet ! Harry Miller, un journaliste chevronné, tente de découvrir qui se cache derrière le " MouvementA ", tandis que, partout sur la planète, de nouveaux leaders d'opinion émergent pour remettre en question les prétendus bénéfices d'un village mondial dont les autoroutes numériques sont devenues l'autre nom des chemins de la servitude volontaire.