Chimie d'équipe. 30 éléments pour renforcer la cohésion, favoriser la communication et créer une culture sportive saine

Le tableau périodique des éléments à la rescousse des entraîneurs ! Qu'est-ce qui fait qu'une équipe gagne ? Pourquoi certaines équipes semblent-elles toujours à leur meilleur lorsque les enjeux sont élevés ? La réponse, à n'en pas douter : parce qu'il y règne une culture d'équipe positive. Bien souvent, une formation qui a fière allure sur le papier ou qui passe toute la saison en tête des tournois flanche quand la pression monte et ne parvient pas à donner sa meilleure performance dans la dernière ligne droite. En tant qu'entraîneurs et dirigeants sportifs, que pouvons-nous faire pour maximiser le potentiel de nos athlètes et de nos troupes afin qu'ils réussissent et continuent d'apprécier leur discipline ? Comment nous assurer que notre entraînement profite à l'ensemble tout en nous montrant respectueux de l'individu ? Construire une équipe performante, ce n'est pas seulement choisir les meilleurs joueurs : il faut savoir créer un tout soudé à partir d'éléments parfois disparates. C'est un équilibre subtil, un exercice de dosage, bref, une question de chimie ! En utilisant le tableau périodique des éléments pour organiser les concepts, André Lachance et Jean François Ménard créent une grille de lecture qui se révèle une ressource éclairante et puissante pour les entraîneurs, tous sports confondus.