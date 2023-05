Idir. L'éternel Vava Inouva

Icône internationale de la musique kabyle et voix d'une nation sans état, Idir n'est pas seulement un artiste, c'est un éveilleur des consciences pour entretenir la flamme des espérances mais pas que de la cause kabyle : son message est une ultime déclaration d'amour dans un océan d'incompréhensions ou d'anathèmes. Sa vie est un hymne à la cohabitation des humains et au respect des identités, des cultures, des langues et des religions.