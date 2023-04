Pour gagner sa vie, Edgar Olin traduit des notices d'appareils électroménagers. Mais sa véritable vocation c'est la littérature. Il écrit des romans policiers... qui ne se vendent pas. Il faut dire que ses voisins dégénérés ne le laissent jamais travailler en paix. Lassé de subir leurs assauts sonores, Edgar décide d'emménager dans une résidence pour séniors. Là-bas, il pourra écrire au calme, parce que c'est bien connu, les personnes âgées jouent aux cartes, regardent Les Feux de l'amour, et se couchent tôt. Evidemment, rien ne va se passer comme Edgar l'imaginait. Monsieur Edgar et les impatients est un roman loufoque et réjouissant. On y chemine en compagnie d'une joyeuse bande d'allumés qui prennent parfois les poules pour des canaris, mais n'ont pas leur pareil pour réenchanter la vie et le coeur !