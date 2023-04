Créer un site web pour les Nuls. 12e édition

Affichez vos idées et votre talent sur le Net Vous voulez afficher vos talents, mettre en avant les produits de votre entreprise ou bien vous êtes Webmaster débutant ? Alors, bienvenue au club ! Du surfer débutant à l'internaute confirmé, ce livre vous dit tout ce que vous devez savoir pour créer votre propre site Internet, du simple serveur FTP à l'intérieur de votre bureau jusqu'à la mise en service de serveurs Web virtuels accessibles du monde entier. Vous apprendrez également à créer un site avec les deux outils de développement les plus utilisés, Dreamweaver et HTML. Au programme : Construire son site en fonction de sa cible Organisation du contenu et des éléments de navigation Tests utilisateurs HTML, la pierre angulaire du Web Créer des images pour le Web Positionnement précis avec les calques CSS Intégration de technologies avancées Revue de détail des ressources nécessaires en matériel et en logiciel Créer un site complet avec WordPress