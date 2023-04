Bikepacking autour du monde. 76 voyages itinérants à vélo

76 voyages itinérants à vélo dans le monde entier. Le bikepacking, c'est une manière de voyager léger à vélo, tout en emportant avec soi tout le nécessaire pour des voyages au long cours. C'est la nouvelle tendance qui renouvelle le voyage à vélo et lui apporte une forte saveur d'aventure. Les sacoches de bikepacking se fixent directement au cadre, au guidon ou à la selle grâce à des velcros, des sangles... Plus souple elles s'adaptent au volume transporté. Plus légères, car sans porte-bagage, répartissant mieux le poids, elles ne déstabilisent pas le vélo. Tout cela permet de moins se fatiguer et de rouler plus longtemps. Un livre illustré qui détaille 58 itinéraires et propose 18 idées supplémentaires : le plateau anatolien en Turquie, la grande traversée du Jura, l'Atlas marocain, la vallée du Bartang au Tadjikistan, la Tasmanie en Australie, les rives du Danube en Europe centrale, le Colorado Trail aux Etats-Unis, les steppes mongoles, les Montanas Vacias en Espagne... Faciles ou exigeantes, plates ou montagneuses, sur piste ou sur bitume, à faire en groupe ou en solo, des propositions pour toutes les envies. Pour chaque itinéraire, les informations pour s'y rendre et repartir, des conseils pour choisir son équipement, des recommandations pour faire face aux imprévus, des sites ressource, un encadré sur une curiosité locale, une carte, le profil du tracé, et la trace GPX à télécharger.