Tokyo en quelques jours. 9e édition

Toutes les clés pour découvrir Tokyo le temps d'un court séjour. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Tokyo en quelques jours. Tous les sites majeurs décryptés : le Palais impérial, le célèbre sanctuaire shinto de Meijijingu, le Musée national, le théâtre kabuki, les rituels du sumo, ou, dans les environs de la capitale nippone, le mont Fuji et les bains chauds à l'Oedo Onsen Monogatari. Des conseils d'habitants pour découvrir Tokyo autrement. Un découpage de la ville en 10 quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables (monuments, musées, parcs...), une suggestion d'itinéraire et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Plusieurs itinéraires thématiques : shopping dans les quartiers branchés de Daikanyama et Naka-Meguro, esprit bohème et contre-culture à Shimo-Kitazawa, vie nocturne dans l'est de Shinjuku, culture pop à Akihabara, architecture contemporaine à Omote-sando... Des conseils d'initiés pour découvrir comment les habitants vivent dans leur ville. De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan du métro pour faciliter les déplacements.