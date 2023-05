100 motifs de micro crochet. Apprenez à réaliser de merveilleux motifs miniatures au crochet

Apprenez à réaliser de merveilleux motifs miniatures au crochet ! Cet ouvrage présente 100 motifs et 10 superbes projets de micro-crochet. Grâce à des instructions détaillées et accessibles à tous, ainsi qu'aux grilles et patrons présents dans ce livre, vous pourrez réaliser ces minuscules créations à l'aide des plus petits crochets et de fils à coudre colorés. Ces micro-motifs sont parfaits pour des cadeaux délicats et originaux tels que des bijoux, des décorations, des amigurumis ou encore des guirlandes pour les occasions spéciales ! Alors, partez à la rencontre de ces créations enchantées qui illumineront votre quotidien !