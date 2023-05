Comment les scientifiques savent...?

Dans un moment où les croyances peuvent être mises sur un pied d'égalité avec le savoir scientifique, il est nécessaire de réaffirmer que c'est grâce à une démarche rigoureuse que la science décrit, explique et éclaire le monde. Si le scientifique est détenteur d'un savoir, il n'est pas né avec, ce serait trop simple. Alors... comment sait-il ? Il faut avant tout de la méthode. Le savoir naît d'abord de l'observation : poussés par la curiosité, les scientifiques s'étonnent de ce qu'ils observent. Ils échafaudent alors des théories et des hypothèses qui peuvent expliquer ce que leurs yeux ou leurs instruments révèlent. Ces hypothèses sont ensuite mises à l'épreuve des faits... dans un aller-retour fécond entre observation et théorie. C'est ainsi que les vérités scientifiques lentement se construisent. Et en effet, pour mieux connaître la Terre et l'Univers, l'Institut national des sciences de l'Univers (INSU) du CNRS, et ses chercheurs et chercheuses observent, mesurent, modélisent. Grâce à eux et aux histoires qu'ils nous racontent, vous comprendrez comment on sait que l'Univers est en expansion, que les trous noirs existent, que nous sommes des poussières d'étoiles, quel âge a la Terre ou encore que les continents dérivent, ... et découvrirez combien les femmes de science, trop longtemps ignorées, ont également participé à cette aventure. Textes de Abder El Albani, Maëlis Arnould, Kristel Chanard, Nicolas Coltice, Eric Lagadec et Alexandre Schubnel, mis en images par Claire Marc, sur une idée originale d'Anne Brès.