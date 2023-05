Sous des flocons d'argent. Allez au bout de vos rêves. Suivez votre coeur

Plongez à la suite de Freya dans l'univers fascinant de l'aristocratie anglaise entre spectacle, charme, volupté... et mystère ! 1931. Freya quitte sa ferme natale des Cornouailles. A dix-huit ans seulement, elle décide de suivre ses rêves d'enfant et de devenir comédienne. Dans le train qui la conduit à Londres, elle fait la rencontre de Kit, un jeune auteur en herbe. Leur complicité est immédiate et il lui propose d'intégrer sa compagnie de théâtre. Freya voit déjà son avenir tout tracé... Entre glamour et vie sur les planches, elle se sent enfin à sa place. Pourtant, au gré des tournées, un amour éclot, bouleversant tous ses plans. La magie de la scène cache parfois une réalité tout autre...