Moi, quand je me réincarne en slime - Comment vivre chez les monstres Tome 8

Découvrez la vie quotidienne des habitants de Tempest, le royaume du plus célèbre des slimes ! En voyage à Tempest, Flamea, une femme-lapin, déniche des raretés grâce à sa " dilettante ", sa compétence unique. Le roi démon Limule remarque alors ses compétences et la charge de confectionner un guide touristique. Pendant sa collecte d'informations en ville, on lui demande de servir de guide à trois jeunes démones en vacances. Là voilà embarquée avec elles et leur sens commun bien particulier... Serait-ce le début des ennuis pour Flamea ? !