Service Action. Cible Sierra. Au coeur de la DGSE

Fans du Bureau des légendes, découvrez le Service Action, l'unité spéciale de la DGSE en charge des opérations les plus secrètes, clandestines et illégales de la République. Août 2020, Beyrouth. Le lieutenant-colonel Coralie Desnoyers, chasseur alpin et sniper d'élite, sauve le président de la République d'un attentat. Quelques semaines plus tard, elle devient la première femme à diriger le Service Action. Elle doit s'imposer comme patronne de ce groupe dans un monde dominé par les hommes, tout en accomplissant les missions à très hauts risques de " l'Action ". Coralie est désormais " Athéna ", programmée pour éliminer les ennemis de la France. Alors que les élections présidentielles de 2022 se profilent, la première cible sous son commandement, déterminée par le chef de l'Etat est " Sierra ", une personnalité politique américaine qui déstabilise les démocraties.