Chaque seconde compte

Une enquête sous haute tension Brighton, 2018. Lors du premier match de foot de l'année qui réunit plus de 30 000 spectateurs, un membre de la sécurité du stade tente désespérément de déjouer une alerte à la bombe. Au même moment, dans les tribunes, un homme d'affaires prospère et joueur compulsif reçoit un message terrifiant : son fils est retenu en otage et il devra payer une rançon s'il veut le revoir vivant. Pour le commissaire Roy Grace, présent dans les gradins, le compte à rebours a commencé pour démêler les fils d'une véritable toile d'araignée qui s'étend sur toute la ville.