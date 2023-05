Poke bowls

Le poke bowl c'est le plat complet et healthy absolument irrésisible du moment ! Plat typique d'Hawai, le poke bowl est devenu un incontournable. Traditionnellement composé de poisson cru coupé en dés et d'une base de riz gluant à laquelle on ajoute des légumes, fruits ou céréales, il se décline aujourd'hui à l'infini. Découvrez 50 recettes qui vous donneront envie de mélanger saveurs et textures (fèves croquantes, avocat fondant, mangue fraîche...), allant du plus authentique aux déclinaisons veggie (buddha bowl) et vegan, en passant par des versions plus originales à base de viande ou volaille.