Les cartes de guérison énergétique

Des cartes intuitives pour réaliser un travail énergétique en conscience ! Notre inconscient influence la plupart de nos comportements, de nos émotions, ainsi que nos prises de décision rapides, car il détient nos expériences vécues depuis notre venue au monde. Mais il est également porteur d'informations bien plus anciennes qui peuvent freiner nos aspirations. Les recueillir en état de conscience amplifié nous permet d'aller à l'origine de nos blessures pour les comprendre, les transformer et les guérir. C'est à ce travail psychologique et énergétique que nous invite Lise Bartoli, à travers 49 cartes magnifiquement illustrées par Lynä, réparties en 4 catégories - " Guide spirituel ", " Blessure d'âme ", " Empreinte symbolique " et " Soin énergétique " -, auxquelles s'ajoute une carte représentant symboliquement notre " Double énergétique ". Grâce au livre d'accompagnement de 192 pages tout en couleurs, vous découvrirez les différentes méthodes de tirage, l'enseignement de chaque carte, ainsi que des conseils de visualisation pour intégrer concrètement votre expérience intérieure dans votre vie.