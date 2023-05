Piou, l'oiseau dormeur

Un album plein d'humour sur le pouvoir des rêves et de l'imagination. Les oiseaux aiment se lever tôt. Enfin, presque tous les oiseaux... Piou, le moineau, était un gros dormeur. Le matin, il pouvait rester des heures dans le nid douillet construit par sa maman. Ses amis et sa famille avaient beau user de stratagèmes pour le réveiller tôt : rien à faire ! Piou dormait comme un bébé. Un jour, il rata la grande méga hyper importante Réunion Matinale des Oiseaux. C'en était trop ! Il fallait qu'il explique pourquoi il dormait tant... Un album à lire et à écouter pour les enfants dès 3 ans. (Accès à la version audio inclus)