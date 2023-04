Le bureau des coeurs trouvés Tome 1 : Lexie

Une nouvelle série qui fait la part belle aux coeurs perdus, à ceux qui sont mis à l'écart. Lexie, 13 ans, vit dans une famille d'accueil depuis que sa mère l'a abandonnée. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est sauver de l'oubli tout ce qu'elle peut : animaux, objets... Et si elle sauvait aussi les gens ? Elle décide de créer un groupe de parole pour réunir les marginaux de son collège... qui se transforme vite en groupe de musique. Les Lost & Found sont nés ! Leur aventure sera émaillée de nouvelles amitiés et de romances, mais aussi de tensions, à mesure que chacun apprend à trouver sa place. Et lorsqu'il s'agit d'une bonne cause, comme sauver la bibliothèque locale de la fermeture, ils sont prêts à soulever des montages !