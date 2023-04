Le manoir aux roses

Dans les quartiers les plus huppés de Londres, chaque maison a son secret. 1895, Londres. Quand Mabs Daley trouve une place comme dame de compagnie auprès d'Abigail Finch, récemment installée dans le quartier huppé de Hampstead avec sa famille, un sentiment de soulagement la submerge : ce nouveau travail va lui permettre de nourrir les siens. Très vite, elle devine pourtant que de terribles secrets hantent la somptueuse demeure bourgeoise. Sombre et agressive, régulièrement assommée par les somnifères, sa nouvelle patronne est, aux dires de son mari, malade. Mais bientôt, la proximité entre maîtres et domestiques partageant la vie au manoir fait naître rumeurs et confidences qui laissent entendre une tout autre histoire...