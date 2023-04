Millie Plume Tome 2 : Une nouvelle vie pour Millie Plume

Après ses sombres années à l'orphelinat, Millie Plume met tous ses espoirs en l'avenir, surtout depuis qu'elle a retrouvé sa mère. Mais désormais, elle a quatorze ans et doit travailler. Rebelle, fougueuse, elle montre fort peu de dispositions pour le métier de domestique ! Ce qu'elle souhaite le plus au monde, c'est devenir écrivain. Et vivre, enfin, des jours heureux auprès de sa mère... Rencontres extraordinaires, chagrins, bonheurs inoubliables, de nouvelles aventures pour l'intrépide Millie Plume au tempérament de feu !