Le trésor de l'île au Crâne

Un livre, sept énigmes, un crâne de cristald'une valeur de 50 000 ? ! Un mystérieux trésor de pirate a été enfoui quelque part en France métropolitaine. Pour localiser l'endroit précis où il est enterré, les joueurs devront décrypter les énigmes contenues dans le livre. Sur la piste du trésor, ils seront amenés à naviguer d'îles célèbres en terres méconnues, à croiser (virtuellement ! ) la route de pirates légendaires et à déchiffrer de mystérieux symboles... C'est la promesse de nombreuses heures de jeu et d'un gain potentiel d'une valeur de 50 000 ? : un crâne en cristal de roche de 11 kilos, aux yeux et à la mâchoire ciselés d'or et coiffé d'une couronne en or massif sertie de pierreries.