Toutes les histoires commencent par une petite faim

Alice a perdu ses parents lorsqu'elle était jeune. Depuis, elle est à la recherche de ses racines. Après des années d'éloignement de sa famille, il lui faut savoir d'où elle vient pour décider où elle ira. C'est dans le restaurant de sa soeur, Margaux, qu'elle découvre les recettes ancestrales des siens. Les souvenirs sont le plus beau des héritages On dit qu'il faut frapper à toutes les portes avant de trouver celle qui mène jusqu'à soi. Après des années d'éloignement de sa famille, Alice doit comprendre d'où elle vient pour savoir où elle va. En quête d'identité, elle décide de s'installer quelques jours chez sa soeur Margaux, de douze ans son aînée, dans son petit restaurant niché dans la campagne bourguignonne. Margaux est douée pour le bonheur, elle sait s'entourer de bons compagnons de route et son appétit de vivre l'aide à surmonter ses propres difficultés. C'est dans la cuisine de son restaurant qu'elle emmène Alice en voyage. Cette dernière découvre que les saveurs permettent d'accéder à l'invisible. De la bouche à l'imaginaire, les ancêtres oubliés reprennent vie par la magie de recettes cuisinées par Margaux. Alice va explorer les histoires qui l'aideront à construire son avenir et accepter l'imprévisible. Et si les secrets de nos origines étaient inscrits dans nos papilles ?