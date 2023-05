L'été en pente douce

LA REEDITION D'UN ROMAN NOIR CULTE Référence du polar, quintessence du drame social, chef-d'oeuvre paru en 1980 et devenu un film mémorable, ce roman est d'abord le portrait d'une femme de son époque, Lilas, sensuelle et lumineuse, insolente de désir de vivre mais pauvre, harcelée et méprisée. Dans un village rural, sous la chaleur d'un été étouffant, les rancoeurs accumulées vont s'échauffer à mesure que monte la température. Jusqu'à porter à ébullition la tension qui couve, dans un paroxysme aussi implacable qu'une tragédie antique.