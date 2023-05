Les mijotés. Recettes healthy & gourmandes

Rien de plus délicieux qu'un bon petit plat mijoté, cuit doucement et longuement dans son jus. Souvent vus comme gras, les mijotés se déclinent aussi en version healthy, avec peu de gras et les légumes de saisons mis à l'honneur. Guillaume Marinette vous propose 50 recettes riches en saveurs, pour manger mieux sans faire de compromis sur le goût.