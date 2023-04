Alex Neptune. Tome 1. Voleur de Dragon

Laissez-vous emporter par l'incroyable pouvoir de l'océan Alex Neptune déteste aller à la plage. Et pour cause : depuis qu'il est enfant, l'océan essaie de le tuer ! Alors, quand une bande d'animaux marins l'entraîne dans un aquarium abandonné pour qu'il libère le légendaire Dragon d'eau injustement emprisonné... Alex est loin d'être ravi. Pour affronter sa peur et remplir sa mission, il aura besoin d'une équipe de choc : des loutres acrobates, une mouette kleptomane, des amis loyaux... Réussiront-ils à accomplir leur mission et libérer le dragon ?