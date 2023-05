Bienvenue, petit bébé ! Livre de pronostics

Ce livre de pronostics amusera vos amis et votre famille : tous essaieront de deviner le prénom, le sexe et la date de naissance de votre bébé. Fille ou garçon, yeux marron ou bleus... qui fera les prédictions les plus précises ? Chacun pourra aussi écrire ce qu'il souhaite à votre bébé et vous donner un petit conseil. Quel beau souvenir pour plus tard ! Relié.