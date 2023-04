Cette neuvaine à la Miséricorde Divine est celle que Jésus a demandé d'écrire et de faire prier à sainte Faustine, avant la Fête de la Miséricorde, le premier dimanche après Pâques. On la commence le Vendredi saint, mais elle peut être priée toute l'année. Jésus s'est ainsi exprimé : Fais-moi connaître, et, chaque année, du Vendredi saint - journée toujours fatidique pour toi - au dimanche in Albis, prie la neuvaine à la divine Miséricorde pour ramener à moi tous ceux dont il y est fait mémoire. Cette neuvaine est complétée par de belles et inédites méditations du père Henri-Marie MOTTIN.