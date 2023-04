L'académie du Karma. Le manuel pour comprendre le processus de réincarnation, identifier l'impact de ses vies antérieures, libérer ses blocages karmiques et apaiser sa vie

Le manuel pratique pour travailler sur ses vies antérieures et apaiser ses blessures L'Académie du Karma permet d'appréhender la notion de vies antérieures de façon concrète dans sa vie de tous les jours et de trouver des éléments de réponse à des blocages à première vue incompréhensibles. Ce guide pas-à-pas aide à prendre de la distance par rapport à sa vie d'aujourd'hui pour accéder à une vision plus large de son existence sur Terre en considérant l'ensemble de ses vies antérieures et leur impact sur son quotidien. On ne sait du karma que ce que nous en apprend l'hindouisme ou le bouddhisme, à savoir qu'il est déterminé par la totalité de ses actions passées dans ses vies antérieures. Or, il se pourrait pourtant que le karma soit une notion à la fois plus complexe et plus simple : plus complexe dans le sens où les actions ne sont pas les seuls éléments responsables d'un karma, et plus simple dans le sens où tout peut s'expliquer de façon claire et limpide. Ce guide s'apprête à exposer de façon cohérente les fondamentaux de cette notion. De quelle façon ? Entre théorie, témoignages et exercices pratiques pour commencer à se poser les bonnes questions avant d'investir un travail plus profond sur soi-même. Des tests et questionnaires permettent ensuite de donner une orientation à sa vie et d'inviter à réfléchir de plus en plus précisément sur qui on est vraiment.