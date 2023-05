Ateliers d'écriture, mode d'emploi

Les ateliers d'écriture se développent dans des domaines variés, que ce soit dans les établissements scolaires, de formation professionnelle ou encore dans le secteur sanitaire et social. On trouve aussi bien des ateliers limités à des objectifs d'expression que des ateliers "de loisirs" , plus ambitieux dans le domaine littéraire. L'ouvrage d'Odile Pimet et Claire Boniface présente : - un tour complet des questions qu'un animateur d'atelier d'écriture se pose, - une centaine de séances pratiques clés en main d'ateliers d'écriture originales. Chaque séance est présentée avec son enjeu, ses conditions de mise en oeuvre, des textes d'auteurs sur lesquels s'appuyer assortis de commentaires, ainsi que la consigne d'écriture, des variantes et des prolongements. L'animateur peut ainsi, sur ce canevas, bâtir ses propres propositions. La référence à des textes littéraires est omniprésente parce qu'un atelier d'écriture peut également devenir un atelier de lecture. La 8e édition de ce livre devenu une véritable référence s'adresse à tous les formateurs, enseignants, écrivains qui souhaitent renouveler et enrichir leurs pratiques d'ateliers d'écriture et bien les structurer.