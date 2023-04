100 week-ends en Europe

Une mine d'idées pour prendre le temps d'explorer les innombrables trésors des pays européens. Une sélection de 100 régions en Europe qui peuvent faire l'objet d'un week-end ou d'un séjour un peu plus long : Faro et l'Algarve, Luxembourg et son duché, dans les pas de Dali en Catalogne, autour du lac de Garde en Lombardie, week-end romantique à Lucerne, les îles anglo-normandes, Thessalonique et les Météores en Grèce... Les expériences à ne pas manquer lors de votre week-end, mais aussi des suggestions plus originales, et, si vous avez plusieurs jours devant vous, quelques suggestions pour vraiment sortir des sentiers battus. Sites à visiter, activités de plein air, dégustation à table ou chez un producteur, balades ou micro-aventures, le cocktail d'un week-end réussi. Un encadré présente une particularité culturelle de chaque région : anecdote, spécificité historique, curiosité naturelle ou culinaire. Les informations pratiques pour vous organiser : comment s'y rendre, où loger, où manger, quand partir.