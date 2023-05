L'effraction de l'intime

Certains pourront trouver ce témoignage dur, voire brutal, mais il a fallu beaucoup de courage à Jean-Pierre Rosa pour rompre le silence sur sa propre histoire. Quel peut-être le ressenti d'un garçon qui a subi ce type d'agression ? L'auteur raconte l'abus sexuel dont il a été victime à l'entrée de l'adolescence et montre combien ce drame a bouleversé le cours de son existence, afin de manifester et de faire comprendre une spécificité masculine en la matière. "J'avais éprouvé, comme tant d'autres garçons abusés, une honte inexpiable à avoir subi cette effraction de l'intime. Je n'avais pas su ou pu prendre le dessus, m'imposer, refuser, et j'avais longtemps ressenti cette défaillance non seulement comme un échec, mais aussi comme un manquement à moi-même, comme une perte d'identité masculine, dont, en plus, j'étais invinciblement et inexorablement coupable... L'atteinte sexuelle ne se limite pourtant pas à un moment de l'existence : elle colore et empoisonne toute une vie.