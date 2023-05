Avec mes amis, j'assure!

A l'adolescence, avoir des amis est très important pour se construire et avoir une bonne estime de soi. Tu es timide et tu n'oses pas trop aller vers les autres ? Comment gérer les disputes avec tes amis­ ? L'amitié à distance, est-ce que c'est possible ? L'amitié, c'est pour la vie ? Comment repérer une amitié qui n'est pas saine pour toi ? Et l'amitié sur les réseaux sociaux, c'est pareil que dans la vraie vie ? Aves mes amis, j'assure ! te donne plein de bons conseils pour te faire de bons amis... et les garder ! Dans ce livre, tu trouveras aussi des tests et de nombreux témoignages d'adolescents qui racontent leurs plus belles histoires d'amitié.